Tribunal de Disciplina revisa juzgados de Morelia para mejorar su funcionamiento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión de Evaluación y Desempeño del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de Michoacán, inició este viernes con las visitas diagnóstico para dar seguimiento al trabajo de los órganos jurisdiccionales para analizar de manera integral su funcionamiento. El propósito es identificar fortalezas, áreas de oportunidad y acciones de mejora que permitan fortalecer la calidad en la prestación del servicio a la ciudadanía.

Algunos de los puntos a considerar en estas visitas, van desde que todo el personal esté debidamente identificado, por ejemplo, portando el gafete institucional, la revisión de libros de registro, de libros de exhortos, expedientes, acuerdos, que existan los extractos que exige la ley, que las notificaciones se realicen en tiempo y forma y que las resoluciones se dicten en los términos que marca la ley de acuerdo con el tipo de materia, entre otros.