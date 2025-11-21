Tribunal de Disciplina revisa juzgados de Morelia para mejorar su funcionamiento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión de Evaluación y Desempeño del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de Michoacán, inició este viernes con las visitas diagnóstico para dar seguimiento al trabajo de los órganos jurisdiccionales para analizar de manera integral su funcionamiento. El propósito es identificar fortalezas, áreas de oportunidad y acciones de mejora que permitan fortalecer la calidad en la prestación del servicio a la ciudadanía.
Algunos de los puntos a considerar en estas visitas, van desde que todo el personal esté debidamente identificado, por ejemplo, portando el gafete institucional, la revisión de libros de registro, de libros de exhortos, expedientes, acuerdos, que existan los extractos que exige la ley, que las notificaciones se realicen en tiempo y forma y que las resoluciones se dicten en los términos que marca la ley de acuerdo con el tipo de materia, entre otros.
Además, con la finalidad de identificar si existen áreas de conflicto y promover entornos laborales seguros, durante estas jornadas, se entregarán cuestionarios de hostigamiento sexual y hostigamiento laboral, a través de un formato oficial de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, para que el personal lo responda de manera voluntaria y anónima.
Las visitas iniciaron en los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de la materia Civil y Oral Familiar de Morelia, es decir, seis órganos jurisdiccionales; y están encabezadas por quienes integran la Comisión: el magistrado Luis Felipe Quintero Valois, quien la preside, así como por las magistradas Lucía Baltazar Rendón y Magdalena Moserrat Pérez Marín, quienes además contarán con el auxilio del magistrado José Alfredo Flores Vargas y la magistrada Paula Edith Espinosa Barrientos, también integrantes del TDJ.
Con estas acciones el Tribunal de Disciplina Judicial trabaja por una justicia eficaz, eficiente y transparente.
SHA