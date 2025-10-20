Tribunal de Disciplina refuerza legalidad en el Poder Judicial de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– Este nuevo Poder Judicial es de puertas abiertas y de fácil acceso, comprometido con brindar respuestas rápidas, claras y efectivas a los usuarios de los servicios de justicia. La ciudadanía debe saber que ahora existe un Tribunal de Disciplina Judicial que se encarga de prevenir y corregir cualquier falta de las y los trabajadores de la institución. Lo anterior lo expresó el magistrado presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, José Alfredo Flores Vargas, en el nuevo episodio de El Arte de lo Bueno y lo Justo.
En esta edición, Flores Vargas destacó que la principal tarea del Tribunal de Disciplina Judicial es determinar la implementación de mecanismos de prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción cometidos por las y los servidores públicos del Poder Judicial. Así, en caso de detectar conductas que pudieran constituir un delito, podrá dar vista al Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa o a la Fiscalía General del Estado, según corresponda.
El Arte de lo Bueno y lo Justo es un programa realizado en coordinación con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRTV), que tiene la finalidad de acercar el quehacer del Poder Judicial de Michoacán a las y los ciudadanos, reiterando la misión de una institución de puertas abiertas, cercana a la sociedad.
El episodio ya está disponible en las plataformas oficiales del Poder Judicial: /a1qCug; asimismo, se transmite por la señal de radio y televisión del SMRTV y a través de la emisora Vox FM en el 103.3.
RPO