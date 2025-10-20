Tribunal de Disciplina refuerza legalidad en el Poder Judicial de Michoacán

El Arte de lo Bueno y lo Justo es un programa realizado en coordinación con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRTV), que tiene la finalidad de acercar el quehacer del Poder Judicial de Michoacán a las y los ciudadanos, reiterando la misión de una institución de puertas abiertas, cercana a la sociedad.

El episodio ya está disponible en las plataformas oficiales del Poder Judicial: /a1qCug; asimismo, se transmite por la señal de radio y televisión del SMRTV y a través de la emisora Vox FM en el 103.3.