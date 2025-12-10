Tribunal de Disciplina emite 9 sentencias y recibe 59 denuncias en tres meses

En este contexto, conviene señalar la campaña activa desde hace varias semanas: El Tribunal de Disciplina Judicial ¡te escucha!, que invita a las personas usuarias de los servicios de impartición y administración de justicia a utilizar los canales accesibles para presentar quejas o denuncias sobre la actuación de servidoras y servidores públicos. Las quejas se reciben directamente en las oficinas ubicadas en el Palacio de Justicia del Centro Histórico de Morelia (Portal Allende #267, colonia Centro), en el correo electrónico quejasydenuncias.tdj@poderjudicialmich.gob.mx, o en el teléfono (443) 310 9500. En próximos días estará disponible el micrositio con toda la información en poderjudicialmichoacan.gob.mx.

Por otro lado, enfatizó que el TDJ cuenta con dos comisiones permanentes: la de Disciplina y la de Evaluación del Desempeño. En relación con esta última, detalló que se han realizado nueve visitas diagnósticas en juzgados de primera instancia —seis en Morelia y tres en Uruapan— para identificar áreas de oportunidad, conocer el clima laboral y detectar situaciones que pudieran derivar en alguna infracción a la legislación que rige la vida institucional.

El Pleno ha sesionado de manera constante, con 12 sesiones ordinarias y cuatro extraordinarias, además de las correspondientes a las comisiones. Paralelamente, se trabaja en la elaboración del Reglamento Interno, en diversos manuales de procedimientos y de organización, así como en la actualización de los Códigos de Ética y de Conducta que regirán a todas las personas servidoras públicas de la institución.

Agregó que la Unidad de Investigación ha revisado y dictaminado 412 procedimientos penales, tanto del sistema oral como del tradicional, para efectos de responsabilidad oficial. Se firmó un convenio de participación con la Auditoría Superior de Michoacán, que permite poner en marcha el micrositio y un buzón electrónico para la recepción de denuncias; y en breve se concretará la firma de convenios con la Fiscalía General del Estado y con el Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa del Estado, entre otras acciones relevantes.