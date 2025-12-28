Tres personas heridas tras colapso de elevador en La Piedad, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un accidente registrado la noche del sábado en un edificio situado sobre la calle Chilpancingo encendió las alertas de los servicios de emergencia, luego de que un elevador de carga colapsara de manera repentina, ocasionando lesiones a tres personas que se encontraban en su interior.
El hecho se registró cuando el mecanismo cedió inesperadamente mientras era utilizado. Las circunstancias exactas del desplome aún no han sido determinadas y serán analizadas por las autoridades competentes.
Tras el reporte al número de emergencias, acudieron al lugar bomberos, rescatistas y paramédicos de distintas corporaciones, quienes implementaron un operativo para liberar a las personas atrapadas y brindarles atención inmediata.
Entre los heridos se encuentra una mujer de 40 años de edad que presentó probables fracturas en una extremidad superior y una inferior; otra mujer de 34 años con lesiones en la zona lumbar y posible fractura en una rodilla; así como un hombre de 40 años con una lesión severa en una de sus piernas, con fractura de fémur.
Debido a la complejidad del rescate, los equipos de auxilio utilizaron herramientas especializadas y maniobras de extracción para lograr sacar a los lesionados del elevador, quienes fueron estabilizados en el sitio antes de ser trasladados a un hospital para su valoración médica.
La Policía Municipal resguardó el área para evitar nuevos incidentes, mientras que Protección Civil anunció que se realizará una revisión técnica del inmueble y del elevador, a fin de esclarecer las causas del colapso y determinar si existían fallas de mantenimiento o irregularidades en su operación.
