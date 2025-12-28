Tres personas heridas tras colapso de elevador en La Piedad, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un accidente registrado la noche del sábado en un edificio situado sobre la calle Chilpancingo encendió las alertas de los servicios de emergencia, luego de que un elevador de carga colapsara de manera repentina, ocasionando lesiones a tres personas que se encontraban en su interior.

El hecho se registró cuando el mecanismo cedió inesperadamente mientras era utilizado. Las circunstancias exactas del desplome aún no han sido determinadas y serán analizadas por las autoridades competentes.