Tres panaderías “gluten free” se han adherido a la CANAINPA

Son tendencias, nosotros sabemos y no podemos mentir a la gente y una panadería que haga pan con trigo, no podemos hacer pan gluten free, porque al final de cuentas las esporas, las mismas harinas que están en la panadería ahí con nosotros no pueden hacer un pan con esa pureza que sea cero gluten. Para eso se requiere de lugares especiales, hacerlo fuera de las instalaciones o talleres que tenemos de panificación tradicional para poder hacer un pan de ese tipo”.