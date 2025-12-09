Tres lesionados tras choque múltiple en la autopista Siglo XXI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este martes, se registró una colisión múltiple sobre la autopista Siglo XXI, ya en los límites de Guerrero y Michoacán, el aquel se vieron involucrados al menos 5 camiones de carga y una patrulla, con saldo preliminar de 3 lesionados.

De acuerdo con fuentes de rescate el fuerte choque ocurrió en el kilómetro 306+000 del tramo Carretero Feliciano - Lázaro Cárdenas, donde 3 automotores se encontraban estacionados en el acotamiento, cuando un tráiler los impactó al igual que a una patrulla y a otro camión de carga.