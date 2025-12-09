Tres lesionados tras choque múltiple en la autopista Siglo XXI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este martes, se registró una colisión múltiple sobre la autopista Siglo XXI, ya en los límites de Guerrero y Michoacán, el aquel se vieron involucrados al menos 5 camiones de carga y una patrulla, con saldo preliminar de 3 lesionados.
De acuerdo con fuentes de rescate el fuerte choque ocurrió en el kilómetro 306+000 del tramo Carretero Feliciano - Lázaro Cárdenas, donde 3 automotores se encontraban estacionados en el acotamiento, cuando un tráiler los impactó al igual que a una patrulla y a otro camión de carga.
Al sitio se movilizaron paramédicos de Ambulancias AMBUMED y de la Cruz Roja, quienes trasladaron a hospitales de Lázaro Cárdenas a una mujer y un menor de edad, mientras que el tercer lesionado únicamente fue atendido en el sitio.
Entre los vehículos involucrados están tres camiones tipo madrina, un tráiler de color rojo, una patrulla de la Policía Municipal y otro tráiler de color naranja.
En las labores de atención al percance colaboraron los elementos de Auxilio Vial, mientras que oficiales de Guardia Nacional, se hicieron cargo de efectuar los peritajes respectivos y el aseguramiento de las unidades siniestradas, para que la autoridad competente determine responsabilidades.
