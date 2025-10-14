Tres detenidos por hechos en Zinapécuaro; niega Segob ataque directo a la presidencia

Con esto dejó en claro que no se trató de un enfrentamiento ni hubo intercambio de balazos por dos grupos delincuenciales, sino que se trató de un solo acto en las inmediaciones de la presidencia municipal de Zinapécuaro.

Especificó que ya se restableció el orden en el municipio y se fortaleció la Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI) qué se encuentra entre Zinapécuaro y Queréndaro, municipios que indicó siguen manifestando temor en la zona por todos los hechos que se han registrado en los últimos meses, por la pugna del territorio por dos grupos delincuenciales.

Finalmente, indicó que se reunirá con autoridades municipales de Zinapécuaro en próximos días para valorar las acciones a realizar en la zona y ver si se otorgará o no seguridad al alcalde, Jordán Reyes García.

BCT