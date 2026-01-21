Traza Sedum movilidad en el Oriente de Morelia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) busca priorizar el tema de movilidad en la zona Oriente de Morelia, donde los fraccionamientos van viento en popa y se requiere de una mejora en el transporte público para dar atención a la demanda de la población.
La titular, Gladyz Butanda Macías, refirió que Villas del Oriente es una zona en desarrollo, donde se estima que haya 15 mil viviendas, por lo que enfatizó que se está generando una planeación estratégica para el crecimiento del área.
Indicó que hoy existe un dictamen para garantizar rutas del transporte público con las ya existentes, donde se amplíen los horarios de atención y las unidades, pero también se cumpla al 100 por ciento el itinerario y lleguen hasta Villas del Oriente y no se queden en la entrada.
Asimismo, enfatizó que con la construcción del segundo anillo periférico de Morelia se busca dar celeridad y mayor fluidez vial en la zona.
“Acá tenemos dos rutas, un camión suburbano y combi; vamos a garantizar que parte de Villas del Oriente, obviamente, lleguen hasta esta zona con itinerario para que hagan la ruta completa y se desfogue a la ciudadanía que va a vivir acá”, concluyó.
