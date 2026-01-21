Traza Sedum movilidad en el Oriente de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) busca priorizar el tema de movilidad en la zona Oriente de Morelia, donde los fraccionamientos van viento en popa y se requiere de una mejora en el transporte público para dar atención a la demanda de la población.

La titular, Gladyz Butanda Macías, refirió que Villas del Oriente es una zona en desarrollo, donde se estima que haya 15 mil viviendas, por lo que enfatizó que se está generando una planeación estratégica para el crecimiento del área.