Trato humano a migrantes debe proponerse en el T-MEC: Semigrante

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De cara a la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026, la Secretaría del Migrante en Michoacán (Semigrante) afirmó que las autoridades deben abordar el tema de los migrantes.

De acuerdo con la dependencia, se debe poner sobre la mesa el tema del trato humano, pues consideró que actualmente las medidas tomadas por el gobierno estadounidense en contra de los migrantes son duras, pese a que los mexicanos, o de otras nacionalidades, aportan a la economía de dicho país.