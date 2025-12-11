Michoacán

Trato humano a migrantes debe proponerse en el T-MEC: Semigrante

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De cara a la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026, la Secretaría del Migrante en Michoacán (Semigrante) afirmó que las autoridades deben abordar el tema de los migrantes.

De acuerdo con la dependencia, se debe poner sobre la mesa el tema del trato humano, pues consideró que actualmente las medidas tomadas por el gobierno estadounidense en contra de los migrantes son duras, pese a que los mexicanos, o de otras nacionalidades, aportan a la economía de dicho país.

"En esta revisión del T-MEC debe revisarse la parte humana para poder alcanzar una migración pacífica, ordenada y segura, a través de visas de trabajo que beneficiarían a todas las partes"
señaló Semigrante

La dependencia acotó que se deben otorgar visas de trabajo porque eso beneficia a ambos países, y recordó que el año pasado, los mexicanos y mexicanas que trabajan en Estados Unidos aportaron dos billones de dólares a su economía, lo que representa el ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Por último, la Secretaría acotó que se requiere de más apoyo en este sector para seguir apoyando a los y las migrantes y sus familias, a través de los programas que se han implementado, toda vez que para el siguiente año habrá una reducción al presupuesto.

