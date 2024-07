Tratamiento con células madre, una alternativa cada vez más confiable

Las células madre no son milagrosas, no van a curarte necesariamente, van a ayudar a tu recuperación que es diferente; como dijimos hace rato, si tienes cáncer no es que las células madre se vayan a comer el cáncer, más bien va a ayudar a que después del tratamiento te recuperes para poder seguir adelante; en el caso de una quemadura sí va a ayudar a que no tengan que injertarte (…)”.