Trasladan a un penal a ‘El Licenciado’, presunto autor intelectual del homicidio del alcalde Carlos Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Bajo un fuerte dispositivo de seguridad Jorge Armando N., alias "El Licenciado", presunto autor intelectual del homicidio del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, es trasladado a un penal federal en espera de su audiencia programada para el día viernes.

Fue la noche de este jueves cuando el convoy de de fuerzas federales, estatales y municipales salió de la Fiscalía General del Estado (FGE) con destino a un Centro Penitenciario, donde esta noche dormirá Juan Armado N., señalado por las autoridades como la persona que orquestó la logística para dar muerte al fundador del Movimiento del Sombrero.

En el operativo de trasladado, encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), participó la Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina Armada de México (Semar), Fiscalía General del Estado (FGE), Guardia Civil (GC) y Policía Morelia.

Fuentes cercanas al caso indicaron que probablemente el día de mañana se realice la audiencia de imputación en contra de "El Licenciado", por lo que en próximas horas se conocerá oficialmente cuáles son los delitos que habrá de enfrentar.