Trasladan a 25 reos desde Michoacán a penales federales

El operativo fue dado a conocer por el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, este domingo durante la conferencia del gabinete de seguridad, donde se expusieron avances del plan nacional contra la extorsión y su implementación específica en Michoacán. El funcionario afirmó que estas acciones permitirán restablecer el control interno en los centros penitenciarios locales y mejorar la seguridad operativa.

De acuerdo con información oficial, 10 personas fueron trasladadas al CEFERESO No. 14, en Durango; 5 al CEFERESO No. 4, en Nayarit; 5 al CEFERESO No. 5, en Veracruz; y 5 más al CEFERESO No. 18, en Coahuila. Estos movimientos se realizaron de forma aérea y bajo estrictas medidas de seguridad.