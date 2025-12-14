Trasladan a 25 reos desde Michoacán a penales federales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, 25 personas privadas de la libertad fueron trasladadas vía aérea desde diversos Centros de Reinserción Social (CERESOS) estatales hacia Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS), con el objetivo de fortalecer el sistema penitenciario en la entidad.
El operativo fue dado a conocer por el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, este domingo durante la conferencia del gabinete de seguridad, donde se expusieron avances del plan nacional contra la extorsión y su implementación específica en Michoacán. El funcionario afirmó que estas acciones permitirán restablecer el control interno en los centros penitenciarios locales y mejorar la seguridad operativa.
De acuerdo con información oficial, 10 personas fueron trasladadas al CEFERESO No. 14, en Durango; 5 al CEFERESO No. 4, en Nayarit; 5 al CEFERESO No. 5, en Veracruz; y 5 más al CEFERESO No. 18, en Coahuila. Estos movimientos se realizaron de forma aérea y bajo estrictas medidas de seguridad.
En el operativo participaron 50 elementos de la Unidad de Reacción Penitenciaria, 105 de la Guardia Nacional y 70 del Servicio de Protección Federal, quienes brindaron seguridad terrestre, acompañamiento y vigilancia perimetral durante todo el proceso de traslado.
Las autoridades federales señalaron que estos movimientos forman parte de una estrategia integral para inhibir delitos como la extorsión que, en muchos casos, se organizan desde los penales estatales. Además, se busca garantizar condiciones más seguras tanto para el personal penitenciario como para las personas privadas de la libertad restantes.
