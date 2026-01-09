Tras visita con Sheinbaum, Bedolla anuncia trabajos de ampliación en la Siglo XXI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de la visita a Ciudad de México con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado miércoles, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que habrá noticias sobre la ampliación de la autopista Siglo XXI en el tramo de Lázaro Cárdenas a Cuatro Caminos.

Este viernes en entrevista con medios de comunicación el funcionario comentó que pronto habrá autopista a cuatro carriles desde Morelia hasta la zona portuaria, aunque es una noticia que ampliará la mandataria nacional el próximo domingo 12 de enero cuando arribe al estado.

"La presidenta va a anunciar, me adelanto tantito, pero va a anunciar ya los cuatro carriles, de Lázaro Cárdenas a Cuatro Caminos entonces vamos a tener autopista siglo XXI de cuatro carriles desde Morelia hasta Lázaro Cárdenas".

Y es que el gobernador anunció la visita de Sheinbaum Pardo para este domingo en el estado, específicamente donde abordarán temas sobre infraestructura carretera y convenios, actividades productivas en la zona del municipio costero, entre otros.

Cabe mencionar que el 17 de marzo del año pasado el mandatario indicó que el gobierno federal había aprobado más de 10 mil millones de pesos para la ampliación a cuatro carriles del tramo de Nueva Italia a Lázaro Cárdenas.

Ramírez Bedolla añadió que este 2026 también arrancará la autopista de la agro exportación de Uruapan -Zamora, cuya inversión será de 9 mil millones de pesos más lo que genera la liberación de derecho de vía en una primera etapa.

BCT