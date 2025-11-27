Tras tres días de bloqueos, reportan vialidades liberadas en Vista Hermosa, Michoacán
Tras tres días de bloqueos, reportan vialidades liberadas en Vista Hermosa, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este jueves se reporta la liberación total de varios tramos carreteros en el municipio de Vista Hermosa, uno de los focos de protesta más activos desde el pasado lunes, cuando iniciaron bloqueos por parte de productores del campo.

Según el último informe del C5 Michoacán, ya se encuentra libre la circulación en las siguientes vialidades:

  • Tramo Vista Hermosa – Tanhuato, a la altura de Sukarne

  • Tramo Vista Hermosa – Ixtlán, kilómetro 42

  • Tramo Vista Hermosa – La Barca

  • Tramo Vista Hermosa – El Capulín

  • Caseta de cobro de la autopista de Occidente, kilómetro 390, en Vista Hermosa

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a manejar con precaución, ya que en otras regiones del estado persisten bloqueos intermitentes en vías clave.

