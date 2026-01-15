Tras ser extraditado desde Canadá, "El Marino" es procesado por crimen de joven en LC, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- José Luis "N", alias "El Marino", fue vinculado a proceso por un Juez de Control como presunto responsable del delito de homicidio en agravio de un adolescente de 16 años de edad, en hechos ocurridos en el municipio de Lázaro Cárdenas, en junio de 2023.

El imputado fue extraditado desde Canadá el pasado 10 de enero, luego de ser localizado y detenido en ese país en marzo de 2025, como resultado de labores de coordinación internacional encabezadas por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Unidad de Asistencia Jurídica Internacional y Extradiciones, con apoyo de INTERPOL.

De acuerdo con las investigaciones, el 5 de junio de 2023 la víctima se encontraba afuera de su domicilio en una camioneta GMC, en el municipio de Lázaro Cárdenas, cuando fue atacado con un arma de fuego. El joven fue trasladado a un hospital local, donde falleció al día siguiente.

La Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas integró la carpeta de investigación en la que se recabaron elementos que señalan la posible participación de José Luis "N" en el hecho, por lo que se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

Ante su evasión, la FGE activó los mecanismos de búsqueda a nivel nacional e internacional, incluyendo la emisión de una Notificación Roja y una Alerta Migratoria. Posteriormente, el Departamento de Justicia canadiense autorizó su extradición a México.

Personal de la Fiscalía de Asuntos Especiales presentó al detenido ante el Juez de Control, logrando su vinculación a proceso. Se le impuso prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

