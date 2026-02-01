Tras seis días desaparecida, FGE encuentra con bien a menor en La Piedad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Regional de La Piedad, localizó a una adolescente de 14 años de edad, identificada como C.A.M.N., quien había sido reportada como desaparecida en este municipio.

De acuerdo con la investigación, la menor fue vista por última vez el pasado 21 de enero en el fraccionamiento Peña, por lo que se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda.

Como resultado de las diligencias realizadas, el pasado 27 de enero se logró establecer su ubicación en el mismo municipio, encontrándose a salvo.

La adolescente fue presentada ante el agente del Ministerio Público para las actuaciones correspondientes, dándose por concluido el protocolo de localización.

BCT