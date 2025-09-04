Michoacán

FGE rescató con vida a los agentes de la SSPC reportados como desaparecidos este jueves

Álvaro Obregón, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras un operativo se confirmó que la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), rescató con vida y en buen estado de salud a los agentes de la SSPC reportados como desaparecidos, este jueves en el municipio de Álvaro Obregón.

Se trata de Josselyn Herrera Noriega y Carlos Calderón Velázquez, quienes viajaban a bordo de un Nissan Sentra gris con placas poblanas cuando se perdió contacto con ellos durante varias horas, en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Morelia.

Tras la denuncia, se desplegó un intenso operativo de búsqueda en el que participaron la Guardia Civil, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República.

El despliegue generó amplia movilización en la región, pues inicialmente se temía que los agentes hubieran sido víctimas de privación ilegal de la libertad.

