FGE rescató con vida a los agentes de la SSPC reportados como desaparecidos este jueves

Álvaro Obregón, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras un operativo se confirmó que la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), rescató con vida y en buen estado de salud a los agentes de la SSPC reportados como desaparecidos, este jueves en el municipio de Álvaro Obregón.

Se trata de Josselyn Herrera Noriega y Carlos Calderón Velázquez, quienes viajaban a bordo de un Nissan Sentra gris con placas poblanas cuando se perdió contacto con ellos durante varias horas, en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Morelia.