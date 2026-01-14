Tras operativo en Zamora, cae sospechoso con tres armas y un vehículo vinculado a homicidio

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- Resultado de un despliegue operativo, agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), así como de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Municipal detuvieron a un hombre y aseguraron tres armas de fuego y un vehículo en Zamora.

En atención a un reporte, elementos de la Guardia Civil, Defensa, Guardia Nacional, FGE y Policía local implementaron un operativo para localizar un vehículo marca Volkswagen, presuntamente relacionado en un homicidio.

Derivado del despliegue policial y castrense, los uniformados localizaron el vehículo en el fraccionamiento Monte Olivo. Al notar la presencia de las autoridades, un hombre descendió de la unidad y realizó detonaciones de arma de fuego, sin que se reportaran personas lesionadas.