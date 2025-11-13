Tras fractura de Kevin Mier, Liga MX mantiene ocultos los audios del VAR

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A días de arrancar la liguilla del Apertura 2025, Cruz Azul enfrenta una situación compleja tras la grave lesión de su portero titular, Kevin Mier, y una serie de decisiones arbitrales que han desatado inconformidad entre su afición.

La lesión se registró durante el partido de la jornada 17 ante Pumas, en una jugada que involucró al jugador Adalberto Carrasquilla, quien impactó sobre la pierna del guardameta. Pese a la gravedad del contacto, el árbitro Fernando Hernández Gómez decidió mostrar solo tarjeta amarilla.

La polémica creció aún más luego de que la Comisión de Árbitros y la Comisión Disciplinaria de la Liga MX confirmaran que, desde la jornada 14, no se haría pública la grabación de los audios del VAR. La razón: “no aportaban a la retroalimentación” entre clubes, afición y autoridades.

Esta medida dejó sin explicación clara a los seguidores celestes, quienes esperaban conocer los argumentos detrás de la decisión arbitral. Las redes sociales no tardaron en llenarse de mensajes de indignación, exigiendo transparencia y justicia deportiva.