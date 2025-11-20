Tras explosión en Morelia, SSP destruye 8 kilos de pólvora pirotécnica en Morelia

En conjunto con agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General del Estado y autoridades municipales, los efectivos del agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Guardia Civil acudieron a las inmediaciones de una bodega de pirotecnia ubicada al norponiente de la capital del estado, donde se registró una explosión.

En el sitio, el personal de la SSP acordonó el área y procedió a destruir cerca de ocho kilogramos de pólvora pirotécnica y con ello se lograron prevenir más explosiones en el lugar. Posterior a ello las autoridades correspondientes continuaron con la realización de las pesquisas competentes.