Tras enfrentamientos, corporaciones de seguridad mantienen recorridos en Salvador Escalante: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que se desmantelaran seis campamentos clandestinos en Salvador Escalante, se mantienen los recorridos en la zona por parte de las corporaciones de seguridad de distintos órdenes de gobierno, señaló Juan Carlos Oseguera Cortés, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP).

En entrevista, el secretario indicó que se estableció un operativo coordinado en el que participan la SSP, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Estamos haciendo recorridos y prevenciones por este enfrentamiento que presuntamente hubo entre grupos de la delincuencia organizada (…)”, comentó.

Añadió que en total fueron desmantelados seis campamentos, por lo que se mantienen recorridos tanto aéreos como terrestres en la zona.

En este sentido, Oseguera Cortés comentó que particularmente esta zona no era considerada un foco rojo, pero se seguirá atendiendo, al recalcar que en todo el estado se prioriza el tema de seguridad.

RYE