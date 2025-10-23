Tras enfrentamiento, refuerzan operativos en Tepalcatepec y zona limítrofe; no hay víctimas

“Tenemos la información de que los hechos ocurrieron en comunidades de Jalisco, cercanas a Michoacán. Al momento no tenemos reporte de heridos ni lesionados al ocurrir en otra entidad”, afirmó.

Zepeda Villaseñor indicó que, como medida preventiva, el Gobierno de Michoacán reforzó los operativos de vigilancia y atención en la región de Tepalcatepec, en estrecha coordinación con las fuerzas federales, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y prevenir cualquier riesgo de desplazamiento o ingreso de los grupos involucrados hacia la entidad.