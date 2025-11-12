Tras enfrentamiento, fuerzas del orden detienen a 3 hombres y una mujer en Zamora

De inmediato se los uniformados repelieron, arribando al sitio personal de apoyo por tierra y aire, lo que permitió la detención de Kevin S., alias “El Búho” de 23 años de edad, Miguel Ángel A., “El Cucú”, de 18 años y Rafael U., de 17 años de edad, todo ellos originarios de Múgica, así como Mayra Betsaida C., de 31 años, esta última originaria de Uruapan.

Derivado del tiroteo no se reportaron heridos ni fallecidos, sin embargo, a los indiciados les fueron aseguradas tres armas largas, 8 cargadores para arma larga, 13 cartuchos útiles, una camioneta Honda de color blanco y dos motocicletas.

Los requeridos, vehículos y material bélico asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que habrá de continuar con las investigaciones respectivas.

mrh