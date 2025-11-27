Tras enfrentamiento en Tarímbaro, se aseguraron 3 armas y droga: SSP

Tarímbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Derivado de las acciones operativas del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en el municipio de Tarímbaro, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), aseguraron tres armas de fuego, más de 300 municiones y droga luego de responder una agresión armada.

Derivado de los hechos registrados en la localidad de Cuparátaro de esta demarcación, donde los agentes de la Guardia Civil brindaron apoyo a los efectivos del Ejército Mexicano, quienes repelieron un ataque armado, donde no resultaron elementos castrenses lesionados.