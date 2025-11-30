Tras ataques, Grecia Quiroz lanza mensaje en redes y asegura: "Seguiré defendiendo a Michoacán"

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de una publicación en redes sociales, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, expresó su postura ante recientes señalamientos que ha recibido ella y su familia, asegurando que continuará el trabajo y el legado de su esposo, fallecido recientemente.

En su mensaje, compartido en Facebook, Quiroz indicó que ha sido blanco de ataques personales, pero dejó claro que no permitirá que se manche la memoria de quien en vida —afirmó— fue “el mejor presidente del mundo”.

"Durante estos días he recibido un sinfín de ataques hacia mi persona, mi familia, aún hacia mi amado Carlos… aunque él ya no pueda defenderse, aquí estaré yo para hacerlo", escribió en el texto.

También aseguró que su compromiso con la comunidad de Uruapan y Michoacán sigue vigente, e hizo un llamado a concentrarse en trabajar por la gente: “Ya mucho nos lastimaron quitándonos al mejor presidente… así que sigan desgastándose en tirar, porque entre más lo hacen, más fuertes estamos”.

La publicación concluyó con un mensaje de fe y convicción: “Que Dios bendiga a Uruapan y a Michoacán, aquí seguimos para defenderlos”.