Tras ataque a René Valencia, gobierno de Erongarícuaro refuerza seguridad en Jarácuaro

Erongarícuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Derivado de los hechos violentos registrados en la comunidad de Jarácuaro, el H. Ayuntamiento de Erongarícuaro activó protocolos de atención inmediata y reforzamiento en materia de seguridad, informó la presidenta municipal Liliana Campos de la Luz.

En un comunicado oficial, la alcaldesa expresó su solidaridad con las personas afectadas, en especial con René Valencia, quien resultó involucrado en el incidente. Señaló que, desde el primer momento, se coordinó directamente con el Secretario de Seguridad Pública del Estado para reforzar la presencia de las corporaciones de seguridad en la zona, priorizando la protección de los habitantes de Jarácuaro y del municipio en general.

“No bajaré la guardia ni seré omisa ante hechos que atenten contra la paz, la tranquilidad y la integridad de nuestra gente. La seguridad del municipio es y seguirá siendo una prioridad absoluta para esta administración”, sostuvo la presidenta.

Campos de la Luz también hizo un llamado enérgico al Gobierno del Estado para que se atiendan de manera decidida las necesidades reales en materia de seguridad de Erongarícuaro, reiterando que ha solicitado dicho apoyo desde el inicio de su gestión.