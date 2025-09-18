Tras agresión contra alcaldesa de Buenavista se desata enfrentamiento armado

Buenavista Tomatlán, Michoacán (MiMorelia.com).- Fuerzas federales y estatales se desplegaron en un cerro desde el que se presume se realizaron disparos en contra de la camioneta en la que viajaba la alcaldesa de Buenavista, logrando ubicar a un grupo de criminales, lo que desató un fuerte enfrentamiento armado.

Es de recordar que, cerca del mediodía, la alcaldesa Irma Moreno Mendoza circulaba en una camioneta Jeep de color blanco sobre la carretera Apatzingán–Tepalcatepec, y en el acceso a la cabecera municipal, a la altura de la caseta de vigilancia de la Policía Municipal, se escucharon varias detonaciones realizadas a distancia desde una zona cerril.

La funcionaria y su equipo resultaron ilesos; sin embargo, el violento hecho desató un fuerte despliegue en el que participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Guardia Civil, mismos que, al peinar una zona cerril desde donde se presume se realizaron los disparos, se toparon con un grupo de gente armada, lo que derivó en un tiroteo.

Los uniformados contaron con apoyo de un helicóptero artillado de la Secretaría de la Defensa Nacional para hacer frente a los hostiles, sin que hasta el momento se conozca el saldo de la refriega.

Avance informativo