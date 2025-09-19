Tras 33 años, TEEM tendrá su propio edificio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) colocó la primera piedra de su nuevo edificio tras 33 años sin sede propia. Alma Bahena Villalobos, magistrada presidenta, resaltó el avance en instalaciones dignas y seguras.

El proyecto, con un costo estimado de 115 millones de pesos, se ubica en un terreno en comodato cedido por el Gobierno estatal y el municipio de Morelia.

Para alcanzar dichos acuerdos, Bahena Villalobos recordó que en octubre de 2019 una licitación para adquirir un inmueble se declaró desierta por no cumplir requisitos, y en 2020 se negó el recurso presupuestal, lo que dejó al TEEM en tres locaciones precarias.

En octubre de 2022, al asumir la presidencia por segunda ocasión, la magistrada impulsó la búsqueda de predios con el pleno del TEEM.

Tras recorridos exhaustivos, considerando accesibilidad, seguridad y transporte público, se descartó un predio en la calle Mozart por un proceso penal, optando por los terrenos actuales en comodato para garantizar su uso exclusivo.