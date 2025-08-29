Tras 16 años, víctimas del granadazo siguen luchando por justicia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– En un nuevo acercamiento con sobrevivientes y familiares de las víctimas del atentado del 15 de septiembre de 2008 en Morelia, el titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (Ceeav), Víctor Manuel Serrato Lozano, sostuvo un diálogo directo con quienes aún enfrentan las secuelas de aquella noche trágica.

El encuentro se llevó a cabo en un ambiente de respeto y escucha activa, con el objetivo de dar seguimiento a sus demandas y necesidades. También participó Antonio Martínez Jiménez, Coordinador de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado, quien reiteró el compromiso de mantener la coordinación interinstitucional en las labores de acompañamiento.

El atentado del 15 de septiembre de 2008, conocido como el “granadazo en el Grito”, marcó un antes y un después en la historia reciente de Michoacán. Aquella noche, en plena celebración del Grito de Independencia en el centro histórico de Morelia, dos granadas fueron lanzadas en medio de la multitud. El ataque dejó un saldo de 8 personas muertas y más de 100 heridas, muchas de las cuales aún viven con secuelas físicas y emocionales.

Aunque han pasado 16 años, varias víctimas siguen exigiendo justicia y apoyos integrales para reconstruir sus vidas. Para muchos, las promesas de atención se han ido diluyendo con el paso de los gobiernos.

Este nuevo encuentro, señalaron los funcionarios, busca reconstruir la confianza con quienes han sido invisibilizados durante años y garantizar que la atención no dependa de voluntades políticas temporales.

“Las víctimas no deben ser revictimizadas por el olvido institucional”, expresó uno de los participantes, quien pidió mantener el anonimato.

