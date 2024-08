Transportistas sin presentar petición formal para aumento de tarifa, en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las organizaciones transportistas en Michoacán no han presentado una petición formal para un posible aumento a la tarifa en el transporte público, que actualmente está en los 10 pesos por pasajero, informó Jesús Antonio Mora González, Director General del Instituto del Transporte.

El tema de un posible aumento se podrá analizar en el 2025, mientras que este año refirió, no habrá un incremento a la tarifa, no obstante, mencionó, se verán las condiciones a través de una solicitud formal que los transportistas no han presentado.