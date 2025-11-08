Transparencia y acceso a la información, pilares fundamentales de toda sociedad democrática; Josué Mejía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al tomar protesta a los nuevos integrantes del Comité de Transparencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, el ombudsperson Josué Mejía, dijo que “los principios de transparencia, rendición de cuentas y el acceso a la información, que se encuentran previstos en nuestra constitución, son pilares fundamentales de toda institución pública y de toda sociedad democrática”.

Añadió que con la instalación del Comité se da un paso firme hacia la consolidación de una institución más abierta, más confiable y más cercana a la ciudadanía, puesto que la transparencia no es solo una obligación legal, sino una convicción ética que debe tener todo servidor público, lo que implica actuar con claridad, permitir el escrutinio público y garantizar que cada decisión que se tome, cada recurso y cada acción puedan ser conocidos y evaluados por la sociedad.