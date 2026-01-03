Trailer queda atravesado tras volcadura en autopista entre Michoacán y Guerrero

Hasta el sitio se trasladaron paramédicos de Ambulancias AMBUMED y personal de Autopistas Michoacán, quienes auxiliaron al conductor Saúl M. de 20 años de edad, originario de Acambay, Estado de México, quien presentaba contusiones menores, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

La unidad siniestrada corresponde a un tractocamión International de color blanco, con placas 96-BB-4R, el cual terminó volcado y bloqueando la vialidad.

Los elementos de Auxilio Vial abanderaron el área, en tanto que personal de la Guardia Nacional realizaron los peritajes y ordenaron el retiro del camión, maniobras que se extendieron por varias horas, afectando la circulación.

BCT