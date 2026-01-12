"Traición a Manzo salió del Movimiento del Sombrero" acusa PRD

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, Octavio Ocampo Córdova, lanzó una fuerte acusación en torno al asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, sugiriendo que la traición provino directamente del "Movimiento del Sombrero".

Las declaraciones surgen tras la reciente detención de Samuel N., quien fungía como director de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento de Uruapan, y quien presuntamente filtró la agenda del exalcalde asesinado.

Ocampo Córdova lamentó la situación y recordó que, desde el momento del crimen, advirtió que la ejecución de Manzo no podía ser un evento aislado ni sencillo. El exalcalde contaba con un fuerte dispositivo de seguridad, que incluía elementos de la SEDENA, fuerzas federales, policía municipal y escoltas personales.

“Para llegar al núcleo del presidente Manzo y superar tantos filtros de seguridad, solo podía significar una cosa: participación interna”, expresó el líder del PRD.