"Traición a Manzo salió del Movimiento del Sombrero" acusa PRD

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, Octavio Ocampo Córdova, lanzó una fuerte acusación en torno al asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, sugiriendo que la traición provino directamente del "Movimiento del Sombrero".
Las declaraciones surgen tras la reciente detención de Samuel N., quien fungía como director de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento de Uruapan, y quien presuntamente filtró la agenda del exalcalde asesinado.
Ocampo Córdova lamentó la situación y recordó que, desde el momento del crimen, advirtió que la ejecución de Manzo no podía ser un evento aislado ni sencillo. El exalcalde contaba con un fuerte dispositivo de seguridad, que incluía elementos de la SEDENA, fuerzas federales, policía municipal y escoltas personales.
“Para llegar al núcleo del presidente Manzo y superar tantos filtros de seguridad, solo podía significar una cosa: participación interna”, expresó el líder del PRD.
El dirigente perredista añadió que, en su opinión, la ejecución del presunto autor material o testigo clave del asesinato, a manos de los propios escoltas del alcalde, refuerza la sospecha de un crimen orquestado desde dentro.
“El protocolo dicta preservar a los testigos para llegar a los autores intelectuales, no eliminarlos”, señaló.
Asimismo, Ocampo Córdova declaró:
“Yo creo que la traición y quien llevó a ponerlo en esta situación, y quitarle la vida al presidente Manzo, pues fue desde el mismo equipo del Movimiento del Sombrero. Qué lamentable que esto esté ocurriendo”.
Finalmente, hizo referencia a comentarios internos dentro del mismo movimiento, donde se habría cuestionado la necesidad de investigar a un exsecretario o jefe de escoltas, actualmente prófugo. El líder del PRD rechazó cualquier intento de proteger a esta persona, y enfatizó que debe ser considerado pieza clave en la investigación, dada su cercanía al alcalde y su rol dentro de la estructura de seguridad municipal.
mrh