Tractocamión vuelca en túnel de la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un tractocamión volcó dentro de un túnel de la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo durante la mañana de este viernes 12 de diciembre de 2025, a la altura del municipio de Copándaro de Galeana.
Autoridades policiales y de rescate informaron que el accidente ocurrió en el kilómetro 6+000, y fue reportado por automovilistas al número de emergencias 911.
Posteriormente arribaron paramédicos de Ambumed, aunque no localizaron al conductor de la pesada unidad, ya que, según versiones, fue trasladado por personal de custodia hasta la caseta de Copándaro.
El sitio del percance fue abanderado por elementos de la Guardia Nacional, quienes realizaron el peritaje correspondiente. Finalmente, una grúa retiró el vehículo siniestrado, identificado con la placa 08AH8T.
mrh