Tractocamión vuelca en túnel de la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un tractocamión volcó dentro de un túnel de la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo durante la mañana de este viernes 12 de diciembre de 2025, a la altura del municipio de Copándaro de Galeana.

Autoridades policiales y de rescate informaron que el accidente ocurrió en el kilómetro 6+000, y fue reportado por automovilistas al número de emergencias 911.