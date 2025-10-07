Tractocamión sin frenos se accidenta en la autopista México-Guadalajara, en Copándaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un tractocamión tuvo un aparatoso percance la madrugada de este martes al quedarse sin frenos cuando descendía por la carretera Pátzcuaro-Cuitzeo, a la altura del kilómetro 246 de la autopista México-Guadalajara, justo en el inicio de la autopista Michoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, la pesada unidad, una de las marca Volvo, de cinco ejes y de color blanco, se salió del camino tras perder el control en la bajada, quedando a un costado de la vialidad. A pesar de lo aparatoso del incidente, el operador sólo presentó una lesión leve en el pómulo derecho, mientras que su copiloto resultó ileso.