Tractocamión sin frenos se accidenta en la autopista México-Guadalajara, en Copándaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un tractocamión tuvo un aparatoso percance la madrugada de este martes al quedarse sin frenos cuando descendía por la carretera Pátzcuaro-Cuitzeo, a la altura del kilómetro 246 de la autopista México-Guadalajara, justo en el inicio de la autopista Michoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, la pesada unidad, una de las marca Volvo, de cinco ejes y de color blanco, se salió del camino tras perder el control en la bajada, quedando a un costado de la vialidad. A pesar de lo aparatoso del incidente, el operador sólo presentó una lesión leve en el pómulo derecho, mientras que su copiloto resultó ileso.

Los cuerpos de auxilio y el personal de autopistas arribaron al lugar para brindar atención al conductor y verificar que no hubiera riesgos adicionales.

La autoridades de seguridad y tránsito se encargaron de realizar el peritaje correspondiente y coordinar el retiro del vehículo accidentado.

