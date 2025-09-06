Tractocamión se sale del camino en la autopista Nueva Italia–Lázaro Cárdenas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este sábado se registró un incidente en la autopista Nueva Italia–Lázaro Cárdenas, donde un tractocamión salió del camino a la altura del kilómetro 189+000.

De acuerdo con el reporte del CCO Autopistas Michoacán, el percance ocurrió alrededor de las 20:00 horas y, de manera preliminar, se confirmó que no hubo personas lesionadas ni fallecidas.

El auxilio vial que atendió el hecho informó que la circulación se mantiene con precaución en ambos sentidos, mientras se realizan las labores de atención.