Tractocamión con doble remolque sufre accidente en la Siglo XXI; no hay lesionados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un accidente vehicular se registró durante la madrugada de este viernes sobre la Autopista Siglo XXI, luego de que un tractocamión doble articulado se saliera del camino en el tramo Lázaro Cárdenas-Uruapan, sin que se reportaran personas lesionadas de consideración.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 210, lo que movilizó de inmediato al personal de Autopistas Michoacán. Al arribar al sitio, los cuerpos de auxilio localizaron al operador de la pesada unidad, quien se encontraba consciente, orientado y con signos únicamente de crisis nerviosa.

El conductor fue identificado como Omar M., de 21 años de edad, originario de Atotonilco, Hidalgo. Tras la valoración prehospitalaria se determinó que no presentaba lesiones visibles, por lo que no fue necesario su traslado a un centro médico.

La unidad involucrada corresponde a un tractocamión doble articulado con contenedores, marca Kenworth T660, modelo 2011, color blanco, con placas 53-BK-13 del Servicio Público Federal, el cual terminó fuera de la carpeta asfáltica.

Luego de la atención brindada, el chofer permaneció en el lugar y firmó la responsiva correspondiente, quedando a disposición de la autoridad competente para el deslinde de responsabilidades.

En tanto, los elementos de Auxilio Vial y de la Guardia Nacional aseguraron el área y coordinaron el retiro del vehículo siniestrado, que fue trasladado a un corralón con apoyo de una grúa.

BCT