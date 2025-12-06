Tracto camiones protagonizan aparatoso choque en la Siglo XXI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la madrugada de este sábado, se registró un choque múltiple que involucró a tres camiones de carga, en la autopista Siglo XXI. A pesar de la magnitud del percance no se reportaron personas heridas.

En la cobertura noticiosa se pudo conocer que el accidente tuvo lugar en el kilómetro 78+500, del tramo carretero Pátzcuaro – Uruapan, donde colisionaron un tráiler International, con placas 44BD6B, un tractocamión Kenworth, con matrícula 20BE4J y un camión tipo nodriza Peterbilt, con placas 48BM3U.