Tracto camiones protagonizan aparatoso choque en la Siglo XXI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la madrugada de este sábado, se registró un choque múltiple que involucró a tres camiones de carga, en la autopista Siglo XXI. A pesar de la magnitud del percance no se reportaron personas heridas.
En la cobertura noticiosa se pudo conocer que el accidente tuvo lugar en el kilómetro 78+500, del tramo carretero Pátzcuaro – Uruapan, donde colisionaron un tráiler International, con placas 44BD6B, un tractocamión Kenworth, con matrícula 20BE4J y un camión tipo nodriza Peterbilt, con placas 48BM3U.
Las unidades terminaron bloqueando la circulación. Al sitio acudieron paramédicos de Ambulancias AMBUMED, quienes valoraron a los choferes Gilberto C., de 44 años; Eufemi S., de 65; y Ricardo A, de 52 años de edad, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.
En apoyo acudieron elementos de Auxilio Vial, así como de la Guardia Nacional, estos últimos se hicieron cargo de los respectivos peritajes y de coordinar las maniobras de retiro para liberar la circulación.
BCT