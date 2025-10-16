Trabajo coordinado para la prevención, atención y erradicación de la violencia de género, prioridad del PPD: Torres Piña

Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- Fortalecer los esfuerzos para prevenir, atender y sancionar de manera ejemplar la violencia de género es uno de los ejes prioritarios del Plan de Persecución de Delitos (PPD), afirmó el Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, al encabezar el Foro Transforma tu Fiscalía, región Lázaro Cárdenas.

En este ejercicio de participación ciudadana, realizado en esta importante región por su potencial desarrollo económico, el Fiscal General destacó que el PPD será un documento construido desde la realidad y las voces de la sociedad michoacana, con el propósito de garantizar una procuración de justicia cercana, sensible y eficiente.

Solo el 9.4 por ciento de los delitos se denuncian. Nuestro deber es revertir esa cifra mediante la confianza, la atención y la acción”, puntualizó invitando a la ciudadanía a denunciar.

Torres Piña anunció que la institución reforzará el trabajo coordinado con autoridades educativas y municipales, a fin de impulsar campañas de sensibilización y prevención de la violencia de género, promoviendo entornos seguros y libres de discriminación, además de que se trabajará de manera conjunta con autoridades del estado vecino de Guerrero para hacerle frente a la incidencia delictiva que afecta a esta región con importante potencial económico.