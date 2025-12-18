Trabajará FGE con la UIF para detección de capitales del crimen organizado

Es de mencionar que la Unidad de Inteligencia Financiera es una instancia administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual se encarga de prevenir y combatir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Otro tema que se acordó trabajar, comentó, es el de reforzar las tareas sobre la detención de objetivos prioritarios, por lo que señaló que es necesario continuar con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia para que haya resultados y mayor contundencia en las acciones de la prevención del delito y en la procuración de justicia.

Para esto, refirió que la indicación es fortalecer las acciones en los municipios. En ese sentido, ejemplificó que en Morelia hay una reducción considerable en homicidios dolosos, además de que a la Policía Morelia se le dieron mayores atribuciones para que puedan solicitar cateos ante situaciones e investigaciones que tienen avanzadas.

En cuanto a la reunión que sostuvo con autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), Torres Piña refirió que el tema que se tocó fue Coahuayana, del cual dejó en claro que serán ellos quienes proporcionen la información del tema y Michoacán se abocará a los daños estructurales y homicidios que generó la explosión del vehículo.