Trabajamos para la protección legal, apoyo y promoción de la lactancia materna: Rocío Beamonte

Tristemente a pesar de todo sólo uno de cada tres bebés, es alimentando de manera exclusiva con leche materna durante los seis primeros meses de vida como recomiendan las instituciones de salud; esto significa que su promoción no ha sido suficiente, que la información producida no está siendo difundida correctamente y que las acciones públicas en la materia no han sido atendidas”

Rocío Beamonte Romero