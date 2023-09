Trabajamos para garantizar principios constitucionales en materia electoral, resalta presidenta del TEEM

Michoacán (Mimorelia.com).- "Seguiremos trabajando para garantizar la vigencia de los principios constitucionales en materia electoral, de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad y máxima publicidad" resaltó la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), Alma Rosa Bahena Villalobos, al presentar el Informe Anual de Labores ante ante el Pleno del Tribunal, del periodo de octubre de 2022 a septiembre de 2023.

En este informe, la magistrada presidenta resaltó que respecto a la actividad jurisdiccional del Tribunal, recibió 115 medios de impugnación, de los cuales 50 correspondieron a recursos de apelación; 47 juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, 13 Procedimientos especiales sancionadores, y 5 asuntos especiales, al corte del 15 de septiembre.

Alma Rosa Bahena resaltó que se impugnan 3 de cada 10 resoluciones, es decir, cuentan con el 95 por ciento de eficacia de las determinaciones impugnadas por el Tribunal.

Detalló que en cuanto a la clasificación de los medios de impugnación presentados, el 49.5% fueron por actos y resoluciones en contra del Instituto Electoral de Michoacán; el 17.4% por violaciones a los derechos político-electorales en el ejercicio del cargo; 7% por actos de violencia política en razón de género; el 6% en contra de elecciones de autoridades auxiliares municipales; el 5.2% por prestaciones laborales; el 4.3% por actos y resoluciones interpartidarias; el 3.5% por vulneración al derecho a la libre determinación de las comunidades indígenas y el uso directo de recursos públicos municipales.

Asimismo, abundó, el 3.5% fueron por actos de propaganda política y actos anticipados de campaña; 2.6% por actos en contra de acuerdos de trámite de este Tribunal, y 1% por actos y omisiones legislativas.

La presidenta del TEEM platicó que cuentan con el Sistema de Información de la Secretaría General de Acuerdos Electrónicos (SISGAE), programa que va a permitir a la Secretaría General de Acuerdos ingresar todos los medios de impugnación y actuaciones relacionadas con los mismos a la plataforma de la Sala Superior, para que, de manera simultánea, las ponencias y áreas involucradas puedan disponer de la misma información en resguardo del Tribunal, abreviando con ello los tiempos de resolución.

A su vez, dijo, este sistema catapulta un mecanismo anticorrupción y en la segunda etapa el Tribunal estará en condiciones de implementar el juicio en línea, a través de la plataforma digital del propio Tribunal Electoral Federal, para ofrecer un servicio público, como una alternativa más de acceso a la justicia electoral.

Sobre la nueva competencia para resolver los conflictos derivados del ejercicio directo de los recursos municipales por las comunidades indígenas del Estado, Alma Rosa Bahena Villalobos subrayó que el primer medio de impugnación resuelto por el Tribunal fue el promovido por la comunidad de San Matías el Grande, del municipio de Hidalgo, en el que el pasado mes de junio se determinó y ordenó al Ayuntamiento que celebrará la sesión de Cabildo para que autorizará a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado la transferencia de los recursos que proporcionalmente le corresponde a la comunidad.

Aclaró que este asunto no ha sido ejecutado toda vez que se encuentra pendiente de resolución para los no abogados, por la interposición de un juicio de Amparo directo, y cuyo Tribunal Colegiado, por vez primera, deberá determinar si es competente o no para revisar las determinaciones en este tipo de asuntos.

Enfatizó que en este periodo con el propósito de facilitar la identificación de los expedientes de los medios de impugnación presentados por actos que presuman violencia política en contra de las mujeres por razón de género y para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en noviembre de 2022, se aprobó por unanimidad del Pleno, el acuerdo para identificar los asuntos relacionados con este tipo de violencia con una clave específica, por sus siglas iniciales, así como con la carátula de expediente en color morado para destacar la relevancia del caso que amerita la aplicación de protocolos de actuación con perspectiva de género.

En este informe, la presidenta también abordó los avances en la capacitación del personal y la transparencia.

En esta sesión, el magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras faltó aparentemente injustificadamente.

