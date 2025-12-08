Trabajadores de la salud amenazaron con cierre de hospitales si no hay diálogo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Trabajadores del sector salud de Michoacán lanzaron un ultimátum a las autoridades estatales, advirtiendo que, de no obtener una mesa de diálogo inmediata con el secretario de Salud y el secretario de Gobierno, escalarán sus protestas hasta el punto de cerrar hospitales. La advertencia surge tras la aprobación del presupuesto estatal 2026, donde señalan que no se etiquetaron recursos para resolver su situación laboral.

Los inconformes, algunos con más de 18 años de antigüedad, exigen justicia laboral, definitividad en sus puestos y un salario digno. Expresaron frustración ante la falta de acercamiento por parte de los funcionarios, a pesar de haber tocado puertas reiteradamente.