Trabajadores de la salud amenazaron con cierre de hospitales si no hay diálogo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Trabajadores del sector salud de Michoacán lanzaron un ultimátum a las autoridades estatales, advirtiendo que, de no obtener una mesa de diálogo inmediata con el secretario de Salud y el secretario de Gobierno, escalarán sus protestas hasta el punto de cerrar hospitales. La advertencia surge tras la aprobación del presupuesto estatal 2026, donde señalan que no se etiquetaron recursos para resolver su situación laboral.
Los inconformes, algunos con más de 18 años de antigüedad, exigen justicia laboral, definitividad en sus puestos y un salario digno. Expresaron frustración ante la falta de acercamiento por parte de los funcionarios, a pesar de haber tocado puertas reiteradamente.
Además de la exigencia de diálogo, los trabajadores denunciaron presuntos malos manejos en la administración, señalando que, mientras se etiquetan cientos de millones para publicidad y banquetes, no hay certeza para los 3 mil 400 trabajadores en pugna. También cuestionaron la validez de las promesas del Ejecutivo respecto a su situación laboral.
La postura es firme: se mantendrán en protesta y radicalizarán las acciones si no obtienen respuestas concretas. Los líderes, identificados como Raúl León García y el doctor Gerónimo Gómez, esperan que el Ejecutivo “recapacite” y cumpla con las promesas hechas en campaña, antes de verse forzados a tomar medidas que impacten directamente en la atención médica de la población michoacana.
RPO