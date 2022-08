Trabajadores con discapacidad, entre los despidos en el Congreso de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El acuerdo para recortar las listas de los trabajadores de confianza de cada uno de los 40 diputados del Congreso de Michoacán, alcanzó también a empleados con discapacidad adscritos al legislador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Víctor Zurita Ortiz.

El morenista reconoció tener 13 personas que lo apoyan con las labores legislativas y de gestión, sin embargo, ante el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, tanto la Jucopo como la Secretaría de Finanzas del Congreso, busca el despido de siete de sus trabajadores, tres de ellos con alguna discapacidad.

Se trata de una persona con discapacidad visual total, una con discapacidad motriz y una más "de talla baja".

Zurita detalló que el Congreso intenta condicionar los pagos de los empleados de confianza, mediante la entrega de su sueldo ya devengado a cambio de firmar su renuncia.

"Correr a los trabajadores no es justo y menos desde la lucha que vengo haciendo, no aceptaré, si se tiene que salir a hablar para defender a los trabajadores lo haré (...). Al momento de recibir su cheque ya están firmando también su renuncia, no se vale ese tema, el que se abuse con el ir a cobrar para que firmen ahí mismo su renuncia. Yo les comenté que no firmaran".

El slogan de la LXXV Legislatura es "El Poder de la Inclusión", frase que el diputado consideró como simple demagogia ante la falta de compromiso y cumplimiento del 3% de acciones afirmativas.

Por último, Zurita Ortiz adelantó que, serán los 10 integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, quienes en reunión determinen acciones para defender a los trabajadores despedidos.

EA