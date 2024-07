Trabajadoras michoacanas del Poder Judicial advierten retroceso con la reforma federal

Posterior al foro, María Angélica Salazar aseguró que el orador morenista, Jairo Martínez, basó su discurso en información equivocada y fuera de contexto, esto con la afirmación de que lo juzgadores se deben a las pruebas presentadas en un juicio, por ello descartó que las y los jueces, magistrados y ministros dicten sentencias con base en criterios personales o a conveniencia.

"Se critica que el Poder Judicial deja delincuentes libres, pero habría que ver más atrás: un juez para que pueda dictar cualquier medida de la que se trate requiere de pruebas, el juez no conoce al pueblo, no anda vigilando en la calle quién hace y quién vuelve; si el Ministerio Público que está a cargo no hace bien su tarea, no investiga como corresponde, un juzgador no puede detener a una persona a contentillo, no puede juzgar a priori, ni de manera persona o por intuición, pero menos por una línea presidencial", dijo.

Con 35 años de experiencia en el PJ, la secretaria proyectista resaltó que la labor en el Poder Judicial es un servicio de 24 horas, y es el mismo espacio en donde sus trabajadoras y trabajadores crean lazos personales, negando así nepotismo en los cargos.