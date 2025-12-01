“Trabaja la CEDH en la inclusión de personas con discapacidad a su plantilla laboral”: Josué Mejía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de concientizar y generar herramientas que contribuyan a enriquecer el conocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán realizó la conferencia “La discapacidad desde un enfoque de derechos humanos: De la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a la acción institucional para brindar un trato digno y adecuado”, a cargo del activista Luis Fernando Cabrera Peñaloza.
El ombudsperson, Josué Mejía, dijo que, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, para las y los servidores públicos en el ámbito de los derechos humanos, este tipo de eventos constituye una herramienta estratégica de incidencia, un recordatorio de sus obligaciones y una oportunidad para evaluar críticamente el cumplimiento del marco normativo nacional e internacional en materia de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Detalló algunos datos estadísticos que arrojan que en el mundo hay más de mil 300 millones de personas con discapacidad, ya sea física, sensorial, motriz, social e intelectual, lo que equivale al 15% de la población mundial, mientras que, en México, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda del año 2020, se estima que habitan aproximadamente 8 millones de personas con discapacidad.
En Michoacán, las estadísticas indican que existen, aproximadamente, 826 mil personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 17.4 por ciento de la población en el estado, lo que evidencia que las personas con discapacidad constituyen un sector poblacional significativo, cuyo pleno reconocimiento e inclusión es un imperativo de justicia social y desarrollo, pues lejos de ser un grupo minoritario, son sujetos de derechos humanos y libertades fundamentales, garantizados tanto por la constitución política, como por la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, instrumento internacional firmado y ratificado por el Estado mexicano en el año 2007.
Por ello, agregó, es importante que las instituciones garanticen plenamente sus derechos y eliminen la discriminación, promuevan la participación activa, implementen ajustes razonables a las políticas públicas y a los entornos, y que se avance en la perspectiva interseccional.
Recordó el compromiso de la CEDH de cumplir y hacer cumplir la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán de Ocampo, que mandata la obligación de considerar entre el personal, a personas en condición de discapacidad, en un porcentaje mínimo del 5 por ciento y que, para ello el organismo a su cargo ya realizó un diagnóstico cuyos resultados arrojaron, penosamente, que la CEDH no cumple aún con esos estándares.
Para concluir su participación, Mejía Pineda dijo que la CEDH no sólo se une a la conmemoración con este tipo de eventos, sino que se suma a la construcción de políticas públicas, por lo que está trabajando con diversas dependencias del gobierno estatal, a fin de vigilar que las obras y acciones que realicen se hagan desde la perspectiva de los derechos humanos y tomando en cuenta las necesidades particulares de las personas con discapacidad.
Por su parte, el activista a favor de los derechos humanos de las personas con discapacidad y colaborador de la Unidad de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Fernando Cabrera Peñaloza, durante su conferencia externó que, a pesar de que 15 por ciento de la población mexicana vive en esta condición, persisten las barreras de la integración de quienes presentan alguna condición sensorial, física o intelectual: “el mundo aún está diseñado para personas estándar, lo que excluye e incluso minimiza al resto de la población, lo que es una situación que debe cambiar”, consideró.
De manera sucinta, habló de los 3 modelos o enfoques que a lo largo de la historia se le han dado al tema de la discapacidad y aseguró que, aunque han evolucionado, perduran barreras no sólo físicas, sino actitudinales que frenan la total inclusión.
Se refirió a los tipos de discriminación a los que se enfrenta este sector de la población; a lo que es accesibilidad y lo que se refiere a los ajustes razonables, así como a lenguaje apropiado para referirse a las personas con discapacidad.
Para concluir, hizo énfasis en que la participación de la sociedad para lograr la inclusión debe partir de brindar un trato igualitario a todas las personas, desde la dignidad y el respeto por los derechos humanos.
Con este tipo de actividades, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, contribuye a difundir la cultura de la inclusión y a fortalecer los mecanismos de atención en los servicios que presta a la ciudadanía.
BCT