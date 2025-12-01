“Trabaja la CEDH en la inclusión de personas con discapacidad a su plantilla laboral”: Josué Mejía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de concientizar y generar herramientas que contribuyan a enriquecer el conocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán realizó la conferencia “La discapacidad desde un enfoque de derechos humanos: De la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a la acción institucional para brindar un trato digno y adecuado”, a cargo del activista Luis Fernando Cabrera Peñaloza.

El ombudsperson, Josué Mejía, dijo que, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, para las y los servidores públicos en el ámbito de los derechos humanos, este tipo de eventos constituye una herramienta estratégica de incidencia, un recordatorio de sus obligaciones y una oportunidad para evaluar críticamente el cumplimiento del marco normativo nacional e internacional en materia de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Detalló algunos datos estadísticos que arrojan que en el mundo hay más de mil 300 millones de personas con discapacidad, ya sea física, sensorial, motriz, social e intelectual, lo que equivale al 15% de la población mundial, mientras que, en México, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda del año 2020, se estima que habitan aproximadamente 8 millones de personas con discapacidad.