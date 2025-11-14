Tráiler tipo “madrina” sale de la carretera en la Siglo XXI; hay un lesionado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La salida de camino de un tráiler tipo “madrina” en la autopista Siglo XXI, en el tramo Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, movilizó a las corporaciones de auxilio y seguridad cerca de la plaza de cobro de Feliciano, en el municipio de La Unión.
El personal de AMBUMED arribó al sitio y localizó la unidad siniestrada, un tráiler “madrina” blanco con placas 37BK9U, que había abandonado la cinta asfáltica en el kilómetro 262.
Los paramédicos atendieron al conductor, identificado como Hugo Enrique R. C., de 35 años de edad y originario de Hidalgo, quien presentó lesiones menores, y no requirió ser trasladado a un hospital.
La Guardia Nacional se hizo cargo del resguardo de la zona y coordinó el retiro del vehículo con apoyo de una grúa, para su traslado a un corralón para llevar a cabo las diligencias respectivas y determinar responsabilidades.
BCT