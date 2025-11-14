Tráiler tipo “madrina” sale de la carretera en la Siglo XXI; hay un lesionado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La salida de camino de un tráiler tipo “madrina” en la autopista Siglo XXI, en el tramo Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, movilizó a las corporaciones de auxilio y seguridad cerca de la plaza de cobro de Feliciano, en el municipio de La Unión.

El personal de AMBUMED arribó al sitio y localizó la unidad siniestrada, un tráiler “madrina” blanco con placas 37BK9U, que había abandonado la cinta asfáltica en el kilómetro 262.