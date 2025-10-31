Tráiler choca contra tractocamión en la Pátzcuaro-Cuitzeo

El percance ocurrió durante la tarde de este jueves en el kilómetro 1 de la citada vialidad, a la altura del municipio de Copándaro de Galeana. La situación fue reportada al número de emergencias 911.

Se apreció que la cabina destrozada tenía la leyenda "El Mexicano"; es de color verde y blanco. El chofer resultó ileso, él responde al nombre de Gerardo, de 55 años de edad, originario de Guadalajara, Jalisco, quien fue revisado por paramédicos y no requirió traslado hospitalario.