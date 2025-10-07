Michoacán

Tortugas, cultura y mar: llega la Expo Tortuga Marina 2025 a Playa Azul

Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 24 al 26 de octubre, el municipio de Lázaro Cárdenas será sede de la 31ª edición de la Expo Tortuga Marina, un evento que combina conservación ambiental, turismo y expresiones culturales en el paradisiaco escenario de Playa Azul.

Durante tres días, habitantes y visitantes podrán disfrutar de actividades como la liberación de crías de tortuga marina, exposiciones de los Campamentos Tortugueros, así como presentaciones culturales, venta de artesanías locales y gastronomía típica.

La expo busca fortalecer el orgullo por las playas michoacanas y reconocer el esfuerzo de quienes protegen y conservan a esta especie emblemática del litoral del Pacífico mexicano.

Además de promover la conciencia ecológica, el evento genera un espacio de convivencia familiar y derrama económica para la región. Las actividades están abiertas a todo público y se desarrollarán a lo largo del día en Playa Azul, uno de los destinos turísticos más visitados del municipio.

Organizadores invitan a la población a asistir y ser parte de esta fiesta ambiental y cultural:

“¡Celebremos juntos la conservación y el orgullo de nuestras playas!”, es el llamado del Gobierno Municipal.

Lázaro Cárdenas
Playa Azul
31ª edición de la Expo Tortuga Marina

