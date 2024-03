Torres Piña, Tere Mora y Toño Ixtlahuac, candidatos de la 4T por Morelia, Zamora y Zitácuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Según el acuerdo aprobado por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, el ex secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña será el candidato por la presidencia municipal de Morelia; la ex diputada local y ex secretaria del Migrante, María Teresa Mora Covarrubias, competirá por la alcaldía de Zamora; y, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, va por la reelección en el municipio de Zitácuaro.

Ello se advierte en la relación de solicitudes de registro aprobadas al proceso de selección de Morena para las candidaturas a las presidencias municipales en el estado para el proceso electoral local 2023-2024.